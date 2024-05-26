Команда Байдена шукає спеціаліста з мемів для передвиборчої кампанії

Пропонують платити до $85 000 на рік.

Джерело фото: Getty Images

Команда президента США Джо Байдена шукає фахівця зі створення мемів та контенту для своєї передвиборчої кампанії. Про це йдеться на сайті компанії Байдена.

За цю роботу пропонують платити до $85 000.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що виборча команда президента США запустила рекламну кампанію на 30 мільйонів доларів із жартами про вік Байдена.

Окрім того, стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц завів акаунт у TikTok і написав: «Я не буду танцювати, обіцяю».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.