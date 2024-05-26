Як пенсіонерам пройти ідентифікацію по відеозв'язку: пояснення

В Україні на сьогодні нараховується більше 10 млн пенсіонерів. Лише за квітень цього року на пенсійні виплати було спрямовано 60,5 млрд грн, у травні – вже понад 58,7 млрд грн. Такі дані наводять у Мінсоцполітики.
Зрозуміло, що держава має контролювати, щоб кошти, спрямовані на виплату пенсій, отримували саме ті люди, яким ці виплати призначені.
Для цього, зауважують у Мінсоцполітики, існує процедура ідентифікації отримувача, тобто встановлення і підтвердження його особи.
В Україні вона діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат.
Для того, щоб пройти ідентифікацію по відеозв'язку пенсіонер має:
4. Дати згоду на передачу особистих даних та натиснути «Подати заяву».
Відеоідентифікація відбудеться в проміжку – не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з пенсіонером зв’яжеться працівник ПФУ.
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