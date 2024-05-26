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Як пенсіонерам пройти ідентифікацію по відеозв'язку: пояснення

19:32, 26 травня 2024
Процедура ідентифікації отримувача діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат.
Як пенсіонерам пройти ідентифікацію по відеозв'язку: пояснення
Джерело фото: Depositphotos
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В Україні на сьогодні нараховується більше 10 млн пенсіонерів. Лише за квітень цього року на пенсійні виплати було спрямовано 60,5 млрд грн, у травні – вже понад 58,7 млрд грн. Такі дані наводять у Мінсоцполітики.

Зрозуміло, що держава має контролювати, щоб кошти, спрямовані на виплату пенсій, отримували саме ті люди, яким ці виплати призначені.

Для цього, зауважують у Мінсоцполітики, існує процедура ідентифікації отримувача, тобто встановлення і підтвердження його особи.

В Україні вона діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат.

Для того, щоб пройти ідентифікацію по відеозв'язку пенсіонер має:

  1. Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ
  2. Натиснути на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана.
  3. На екрані з’явиться форма. Заповнити усі поля, позначені зірочкою: 
  • ввести особисті дані й дані документу, що посвідчує особу;  
  • вказати адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду); 
  • обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;  
  • якщо пенсіонер потребує перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента, вказати це;

       4. Дати згоду на передачу особистих даних та натиснути «Подати заяву».  

Відеоідентифікація відбудеться в проміжку – не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з пенсіонером зв’яжеться працівник ПФУ.

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