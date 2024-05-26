Як пенсіонерам пройти ідентифікацію по відеозв'язку: пояснення

Процедура ідентифікації отримувача діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат.

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В Україні на сьогодні нараховується більше 10 млн пенсіонерів. Лише за квітень цього року на пенсійні виплати було спрямовано 60,5 млрд грн, у травні – вже понад 58,7 млрд грн. Такі дані наводять у Мінсоцполітики.

Зрозуміло, що держава має контролювати, щоб кошти, спрямовані на виплату пенсій, отримували саме ті люди, яким ці виплати призначені.

Для цього, зауважують у Мінсоцполітики, існує процедура ідентифікації отримувача, тобто встановлення і підтвердження його особи.

В Україні вона діє на постійній основі та стосується всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат.

Для того, щоб пройти ідентифікацію по відеозв'язку пенсіонер має:

Зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ Натиснути на вкладку «Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку» у верхній частині екрана. На екрані з’явиться форма. Заповнити усі поля, позначені зірочкою:

ввести особисті дані й дані документу, що посвідчує особу;

вказати адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду);

обрати спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

якщо пенсіонер потребує перекладу жестовою мовою чи фізичного супроводу персонального помічника/асистента, вказати це;

4. Дати згоду на передачу особистих даних та натиснути «Подати заяву».

Відеоідентифікація відбудеться в проміжку – не раніше ніж за 10 робочих і не пізніше ніж 30 календарних днів з дати подання заяви. Для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації з пенсіонером зв’яжеться працівник ПФУ.

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