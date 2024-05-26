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Как пенсионерам пройти идентификацию по видеосвязи: объяснение

19:32, 26 мая 2024
Процедура идентификации получателя действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.
Как пенсионерам пройти идентификацию по видеосвязи: объяснение
Источник фото: Depositphotos
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В Украине сегодня насчитывается более 10 млн пенсионеров. Только за апрель этого года на пенсионные выплаты было направлено 60,5 млрд грн, в мае – уже более 58,7 млрд грн. Такие данные приводят в Минсоцполитики.

Разумеется, государство должно контролировать, чтобы средства, направленные на выплату пенсий, получали именно те люди, которым эти выплаты назначены.

Для этого, отмечают в Минсоцполитики, существует процедура идентификации получателя, то есть установление и подтверждение его личности.

В Украине она действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.

Для того чтобы пройти идентификацию по видеосвязи пенсионер должен:

  1. Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ
  2. Нажать на вкладку «Идентификация в режиме видеоконференции» в верхней части экрана.
  3. На экране появится форма. Заполнить все поля, отмеченные звездочкой:
  • ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;
  • указать адрес электронной почты и телефонный номер (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда);
  • выбрать способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;
  • если пенсионер требует перевода на жестовой язык или физического сопровождения персонального помощника/ассистента, указать это;
  1. Дать согласие на передачу персональных данных и нажать «Подать заявление».

Видеоидентификация состоится в промежутке – не ранее чем за 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с пенсионером свяжется работник ПФУ.

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