Как пенсионерам пройти идентификацию по видеосвязи: объяснение

В Украине сегодня насчитывается более 10 млн пенсионеров. Только за апрель этого года на пенсионные выплаты было направлено 60,5 млрд грн, в мае – уже более 58,7 млрд грн. Такие данные приводят в Минсоцполитики.
Разумеется, государство должно контролировать, чтобы средства, направленные на выплату пенсий, получали именно те люди, которым эти выплаты назначены.
Для этого, отмечают в Минсоцполитики, существует процедура идентификации получателя, то есть установление и подтверждение его личности.
В Украине она действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.
Для того чтобы пройти идентификацию по видеосвязи пенсионер должен:
Видеоидентификация состоится в промежутке – не ранее чем за 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с пенсионером свяжется работник ПФУ.
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