Как пенсионерам пройти идентификацию по видеосвязи: объяснение

Процедура идентификации получателя действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.

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В Украине сегодня насчитывается более 10 млн пенсионеров. Только за апрель этого года на пенсионные выплаты было направлено 60,5 млрд грн, в мае – уже более 58,7 млрд грн. Такие данные приводят в Минсоцполитики.

Разумеется, государство должно контролировать, чтобы средства, направленные на выплату пенсий, получали именно те люди, которым эти выплаты назначены.

Для этого, отмечают в Минсоцполитики, существует процедура идентификации получателя, то есть установление и подтверждение его личности.

В Украине она действует на постоянной основе и касается всех получателей пенсий и социальных выплат.

Для того чтобы пройти идентификацию по видеосвязи пенсионер должен:

Зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ Нажать на вкладку «Идентификация в режиме видеоконференции» в верхней части экрана. На экране появится форма. Заполнить все поля, отмеченные звездочкой:

ввести личные данные и данные документа, удостоверяющего личность;

указать адрес электронной почты и телефонный номер (для получения обратного контакта от специалистов Пенсионного фонда);

выбрать способ проведения видеоидентификации через одно из предложенных приложений: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom;

если пенсионер требует перевода на жестовой язык или физического сопровождения персонального помощника/ассистента, указать это;

Дать согласие на передачу персональных данных и нажать «Подать заявление».

Видеоидентификация состоится в промежутке – не ранее чем за 10 рабочих и не позднее 30 календарных дней с даты подачи заявления. Для согласования времени и способа проведения видеоидентификации с пенсионером свяжется работник ПФУ.

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