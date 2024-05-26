Пожарный и чиновник обвиняются в причастности к лесным пожарам, которые привели к гибели 130 человек

Доброволец-пожарный и чиновник лесного хозяйства подозреваются в сговоре и лесных пожарах в Чили.

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В Чили прокуратура официально предъявила обвинения пожарному-добровольцу и чиновнику лесного хозяйства в причастности к лесным пожарам, которые охватили центральную часть страны в феврале прошлого года. В результате этих пожаров погибли более 130 человек, сообщает Reuters.

Подозреваемыми являются волонтер-пожарный Франсиско Игнасио Мондака и чиновник Национальной корпорации лесного хозяйства Чили (CONAF) Франциско Пинто. CONAF является частью министерства сельского хозяйства, которая отвечает за предотвращение лесных пожаров.

Прокуратура Вальпараисо, прибрежного города вблизи районов, наиболее пострадавших от пожаров, сообщила, что оба подозреваемых находятся под стражей. Власти утверждают, что пожарный реализовал заговор, а инициатором был чиновник.

Прокуроры заявили, что имеют доказательства того, что оба мужчины действовали намеренно и знали об оптимальных погодных условиях для начала пожаров. Чиновники обнаружили, что в каждом из четырех мест, где впервые вспыхнули пожары 2 февраля, были найдены устройства, сделанные из сигарет и спичек.

Судья дал шесть месяцев на завершение расследования.

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