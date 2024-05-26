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Пожежник і чиновник обвинувачуються у причетності до лісових пожеж, що призвели до загибелі 130 людей

15:58, 26 травня 2024
Доброволець-пожежник і чиновник лісового господарства винні підозрюються у змові та лісових пожежах у Чилі.
Пожежник і чиновник обвинувачуються у причетності до лісових пожеж, що призвели до загибелі 130 людей
Джерело фото: Pixabay
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У Чилі прокуратура офіційно висунула звинувачення пожежнику-добровольцю та чиновнику лісового господарства у причетності до лісових пожеж, які охопили центральну частину країни торік у лютому. Внаслідок цих пожеж загинуло понад 130 людей, повідомляє Reuters.

Підозрюваними є волонтер-пожежник Франсіско Ігнасіо Мондака та чиновник Національної корпорації лісового господарства Чилі (CONAF) Франциско Пінто. CONAF є частиною міністерства сільського господарства, яка відповідає за запобігання лісовим пожежам.

Прокуратура Вальпараїсо, прибережного міста поблизу районів, які найбільше постраждали від пожеж, повідомила, що обидва підозрюваних перебувають під вартою. Влада стверджує, що пожежник реалізував змову, а ініціатором був чиновник.

Прокурори заявили, що мають докази того, що обидва чоловіки діяли навмисно та знали про оптимальні погодні умови для початку пожеж. Чиновники виявили, що в кожному з чотирьох місць, де вперше спалахнули пожежі 2 лютого, було знайдено пристрої, зроблені з сигарет і сірників.

Суддя дав шість місяців на завершення розслідування.

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