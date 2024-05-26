Ріші Сунак хоче відновити військовий обов'язок у Великій Британії

Згідно з планом консерваторів, у 18-річних британців буде вибір: піти на рік в армію або волонтерити 25 днів на рік.

Джерело фото: Sky News

Уряд Ріші Сунака в разі перемоги на виборах поверне у Великій Британії військовий обов'язок. Пілотний проект може запрацювати уже з вересня 2025 року, пише «BBC».

Згідно з планами уряду Сунака, молодим людям, які досягли 18-річного віку, буде надано вибір: або піти на військову службу на 12 місяців, або волонтерити раз на місяць (25 днів на рік) у своїй громаді разом з пожежниками, поліцією чи медичною службою.

Передбачається, що система запрацює вже у вересні 2025 року і обійдеться державі у 2,5 млрд фунтів на рік. Призивати планується близько 30 тисяч людей щорічно.

Сунак заявив, що повернення військового обов'язку по всій Великій Британії допоможе зміцнити національний дух.

Консерватори також вважають, що служба відверне молодих людей, які не мають роботи і не навчаються, від злочинності. Отримані під час служби навички мають потім допомогти з працевлаштуванням.

Обов'язкова служба в армії у Великій Британії була скасована 1960 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.