Риши Сунак хочет возобновить военную обязанность в Великобритании

Согласно плану консерваторов, у 18-летних британцев будет выбор: пойти на год в армию или волонтерить 25 дней в году.

Источник фото: Sky News

Правительство Риши Сунака в случае победы на выборах вернет в Великобритании военную обязанность. Пилотный проект может заработать уже с сентября 2025 года, пишет «BBC».

Согласно планам правительства Сунака, молодым людям, достигшим 18-летнего возраста, будет предоставлен выбор: либо пойти на военную службу на 12 месяцев, либо волонтерить раз в месяц (25 дней в году) в своей общине вместе с пожарными, полицией или медицинской службой.

Предполагается, что система заработает уже в сентябре 2025 года и обойдется государству в 2,5 млрд фунтов в год. Призывать планируется около 30 тысяч человек ежегодно.

Сунак заявил, что возвращение воинского долга по всей Великобритании поможет укрепить национальный дух.

Консерваторы также считают, что служба предотвратит молодых людей, которые не имеют работы и не учатся, от преступности. Полученные во время службы навыки должны помочь с трудоустройством.

Обязательная служба в армии в Великобритании была отменена в 1960 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.