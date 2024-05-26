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В Минобороны назвали приоритетное оружие для защиты городов и военных на передовой

17:46, 26 мая 2024
Современные системы ПВО - главный приоритет для ВСУ.
В Минобороны назвали приоритетное оружие для защиты городов и военных на передовой
Источник фото: ukrinform
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Главный приоритет в обеспечении украинской армии оружием остается на средствах противовоздушной обороны (ПВО) и ракетах к ним. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. Он отметил, что Украина нуждается в ПВО различных типов не только для защиты городов и критической инфраструктуры, но и для безопасности военных на передовой.

Гаврилюк подчеркнул, что основным приоритетом являются современные системы ПВО и ракеты, которые могут сбивать вражеские баллистические ракеты.

«Также большое значение для нас имеет обеспечение артиллерийскими боеприпасами, потому что преимущество применения артиллерийских боеприпасов противника остается в среднем 1 к 5 в их пользу. И также это средства радиоэлектронной борьбы, чтобы мы могли надежно прикрывать объекты критической инфраструктуры, а также подразделения на поле боя", - заявил Гаврилюк.

Заместитель министра обороны также отметил, что оккупанты ежедневно осуществляют авиаудары, сбрасывая на позиции украинских защитников 100-120 управляемых авиабомб (КАБ). За месяц это более 3-4 тысяч таких бомб. Гаврилюк добавил, что единственным способом борьбы с этими авиаударами является уничтожение российских самолетов, осуществляющих бомбардировки.

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