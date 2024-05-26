Агентство Минобороны заключило первые тендеры на закупку женской формы

Закупочное агентство Министерства обороны «Государственный оператор тыла» (ДОТ) заключило договоры на закупку женских летних полевых костюмов на сумму почти 130 млн грн. Это первые тендеры ДОТ на закупку женской формы.
В Минобороны отмечают, что все соглашения покрывают необходимость до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставлены в разные воинские части.
Каждый комплект состоит из трех элементов: куртки, брюк и двух нарукавных знаков с национальной символикой – государственным флагом.
Женский костюм отличается от мужского по форме и сложностью кройки. Женская форма представлена в широком диапазоне размеров – от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см.
Кроме летних полевых костюмов, «Государственный оператор тыла» закупил женское нижнее белье. Потребность в этих элементах гардероба для женщин в составе ВСУ также обеспечена до конца года, отмечают в Минобороны.
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