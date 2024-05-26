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Агентство Минобороны заключило первые тендеры на закупку женской формы

15:04, 26 мая 2024
В Минобороны отмечают, что все соглашения покрывают необходимость до конца года.
Агентство Минобороны заключило первые тендеры на закупку женской формы
Иллюстративное изображение: Минобороны
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Закупочное агентство Министерства обороны «Государственный оператор тыла» (ДОТ) заключило договоры на закупку женских летних полевых костюмов на сумму почти 130 млн грн. Это первые тендеры ДОТ на закупку женской формы.

В Минобороны отмечают, что все соглашения покрывают необходимость до конца 2024 года. Более 90% костюмов уже доставлены в разные воинские части.

Каждый комплект состоит из трех элементов: куртки, брюк и двух нарукавных знаков с национальной символикой – государственным флагом.

Женский костюм отличается от мужского по форме и сложностью кройки. Женская форма представлена в широком диапазоне размеров – от 40 до 64 и рассчитана на рост от 146 до 188 см.

Кроме летних полевых костюмов, «Государственный оператор тыла» закупил женское нижнее белье. Потребность в этих элементах гардероба для женщин в составе ВСУ также обеспечена до конца года, отмечают в Минобороны.

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