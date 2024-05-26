Супруги из Закарпатья пытались перевезти в Румынию 380 пачек сигарет в топливном баке

Пес Амур помог обнаружить контрабандные сигареты в топливном баке автомобиля.

Источник фото: UkraineCustoms

Супруги из Закарпатья пытались перевезти сигареты в Румынию, спрятав их в топливном баке автомобиля. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Во время проверки автомобиля кинологическая команда Закарпатской таможни обнаружила тайник со скрытыми табачными изделиями. Супруги пытались пересечь украинско-румынскую границу через «зеленый коридор» таможенного поста «Дьяково».

Для проведения таможенного контроля кинолог привлек опытную немецкую овчарку по имени Амур. За считанные минуты собака обнаружила тайник в салоне автомобиля. Таможенники достали из конструктивных полостей переоборудованного пластикового бака 380 пачек сигарет.

За нарушение таможенных правил в отношении закарпатца был составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Обнаруженные сигареты и транспортное средство изъяты. Дело будет передано в суд.

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