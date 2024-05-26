Землю накрыла мощная магнитная буря: пик пришелся на 26 мая

Магнитная буря может повлиять на самочувствие людей.

На выходные на Землю накрыла очередная мощная магнитная буря.

Как сообщает Meteoagent, 25 мая из-за вспышки на Солнце началась мощная магнитная буря, достигшая желтого уровня опасности. Она продлится и сегодня, 26 мая.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу, который варьируется от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и большее ее влияние на людей и технику.

25 мая солнечная активность фиксировалась с К-индексом 3 (зеленый уровень), что свидетельствует о слабом магнитном возмущении, не влияющем на самочувствие людей.

Однако уже в воскресенье, 26 мая, активность повысится до К-индекса 4 (желтый уровень), что означает ощутимую магнитную бурю.

Что нужно делать в период магнитной бури?

Следите за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури. Записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды.

Уделить внимание здоровью и отдыху: Возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками, такими как йога или медитация.

Избегайте стресса и напряжения: Старайтесь избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс или напряжение. Это может включать в себя избегание конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури.

Произведите время на свежем воздухе: Для некоторых метеозависимых людей пребывание на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто пребывание на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.

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