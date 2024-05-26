5500 евро за «билет» в Румынию: на Буковине осужден мужчина, который переправлял военнообязанных через границу

Работал он вместе с «сообщниками», которые подыскивали «клиентов» и определяли цену незаконного пересечения.

На Буковине осужден мужчина, который незаконно переправлял военнообязанных за границу. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Так, суд признал виновным 35-летнего жителя Черновицкого района в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Он приговорен к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья.

Прокуроры доказали, что обвиняемый согласился за деньги обеспечить сопровождение вне пунктов пропуска к границе с Румынией мужчин, пытавшихся нелегально покинуть страну. Работал он вместе с сообщниками, которые подыскивали «клиентов» и определяли цену незаконного пересечения.

Установлено, что в конце августа прошлого года они подыскали двух мужчин призывного возраста и за 5500 евро пообещали переправить их за границу.

Необходимый инструктаж и сопровождение осуществлял буковинец.

При попытке транспортировать военнообязанную к линии разграничения украинско-румынской границы его разоблачили пограничники.

Свою вину мужчина признал полностью. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

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