5500 євро за «квиток» до Румунії: на Буковині засуджено чоловіка, який переправляв військовозобов’язаних через кордон

Працював він разом зі спільниками, які підшуковували «клієнтів» та визначали ціну незаконного перетину.

На Буковині засуджено чоловіка, який незаконно переправляв військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Так, суд визнав винним 35-річного жителя Чернівецького району в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Його засуджено до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

Прокурори довели, що обвинувачений погодився за гроші забезпечити супровід поза пунктами пропуску до кордону з Румунією чоловіків, які намагались нелегально покинути країну. Працював він разом зі спільниками, які підшуковували «клієнтів» та визначали ціну незаконного перетину.

Встановлено, що наприкінці серпня минулого року вони підшукали двох чоловіків призовного віку та за 5500 євро пообіцяли переправити їх за кордон.

Необхідний інструктаж та супровід здійснював буковинець.

Під час спроби транспортувати військовозобов’язаного до лінії розмежування українсько-румунського кордону його викрили прикордонники.

Свою вину чоловік визнав повністю. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.

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