Когда общественная организация должна регистрироваться плательщиком НДС: разъяснение налоговиков

Государственная налоговая служба предоставила разъяснение относительно регистрации общественных организаций плательщиком НДС и освобождения от налогообложения НДС операций по оказанию благотворительной помощи (в виде продовольственных товаров) пострадавшим терробщинам для бесплатной передачи ее приобретателям благотворительной помощи (гражданам).
Согласно Закону Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» бенефициар – приобретатель благотворительной помощи (в частности, территориальная община), получающий помощь от одного или нескольких благотворителей для достижения целей, определенных Законом № 5073.
Целями благотворительной деятельности является оказание помощи для содействия законным интересам бенефициаров в сфере благотворительной деятельности, определенных Законом № 5073, а также развитие и поддержка этих сфер в общественных интересах (часть первая ст. 3 Закона № 5073).
Субъектами благотворительной деятельности являются благотворительные организации, созданные и действующие в соответствии с Законом № 5073, а также другие благотворители и бенефициары (часть первая ст. 4 Закона № 5073).
В ст. 6 Закона № 5073 предусмотрена возможность безвозмездной передачи благотворителем средств, иного имущества, имущественных прав в собственность бенефициаров для достижения определенных, заранее оговоренных целей благотворительной деятельности, согласно Закону № 5073.
От имени и в интересах территориального общества сделки совершают уполномоченные ими органы местного самоуправления (часть первая ст. 169, 172, 173, 327 Гражданского кодекса Украины, ст. 60 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине»).
Таким образом, если деятельность ОМС осуществляется в областях, указанных в ст. 3 Закона № 5073, с соблюдением всех обязательных условий, предусмотренных специальным законодательством, ОМС могут получать благотворительную (в том числе – гуманитарную) помощь для передачи приобретателям благотворительной помощи.
Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются нормами Налогового кодекса Украины (п. 1.1 ст. 1 Кодекса).
Статьями 181 и 182 Кодекса определены условия для регистрации лица как плательщика НДС, согласно которым регистрация лица как плательщика НДС может производиться как в обязательном порядке, так и по добровольному решению лица.
В случае если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению согласно настоящему разделу, в том числе операций по поставке товаров/услуг с использованием локальной или глобальной компьютерной сети (в частности, но не исключительно путем установки специального приложения) или приложении на смартфонах, планшетах или других цифровых устройствах), начисленное (уплаченное) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1000000 гривен (без учета налога на добавленную стоимость), такое лицо обязано зарегистрироваться как налогоплательщик в контролирующем органе за своим местонахождением (местом жительства) с соблюдением требований, предусмотренных статьей 183 настоящего Кодекса, кроме лица, являющегося плательщиком единого налога первой – третьей группы. (п. 181.1 ст. 181 Кодекса).
Для целей регистрации плательщиком НДС в общий объем операций по поставке товаров/услуг включаются операции, облагаемые налогом по любой ставке НДС (20 %, 0 %, 7 %, 14 %) и освобожденные от налогообложения НДС.
При этом сделки, предусмотренные п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Кодекса, осуществленные в течение периода действия военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины «О введении военного положения в Украине» от 24 февраля 2022 г. № 64/2022, утвержденным Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины «О введении военного положения в Украине Украине» от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, общественными объединениями и/или благотворительными организациями, не включаются такими общественными объединениями или благотворительными организациями при определении общей суммы для обязательной регистрации налогоплательщиком на добавленную стоимость в соответствии со статьей 181 Кодекса (п.п. 69.12 п.69 подр. 10 разд. XX Кодекса).
Учитывая изложенное, образованное и зарегистрированное согласно законодательству ОО не подлежит обязательной регистрации плательщиком НДС, если объемы поставок товаров/услуг в соответствии с п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Кодекса превышают 1 млн. гривен.
Согласно п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Кодекса освобождаются от налогообложения НДС операции по оказанию благотворительной помощи, в том числе безвозмездная поставка товаров/услуг благотворительным организациям, образованным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, а также оказание такой помощи благотворительными организациями приобретателям (субъектам) благотворительной помощи в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности и благотворительные организации.
Под безвозмездной поставкой следует понимать поставки товаров/услуг благотворительным организациям и приобретателям благотворительной помощи без какой-либо денежной, материальной или других видов компенсации. При несоблюдении условий, определенных п.п. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 Кодекса, такие операции облагаются налогом на общих основаниях.
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