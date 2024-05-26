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Землю накрила потужна магнітна буря: пік припав на 26 травня

13:19, 26 травня 2024
Магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.
Землю накрила потужна магнітна буря: пік припав на 26 травня
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На вихідні Землю накрила чергова потужна магнітна буря.

Як повідомляє Meteoagent, 25 травня через спалах на Сонці почалася потужна магнітна буря, яка досягла жовтого рівня небезпеки. Вона триватиме і сьогодні, 26 травня.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом, який варіюється від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і більший її вплив на людей та техніку.

25 травня сонячна активність фіксувалася з К-індексом 3 (зелений рівень), що свідчить про слабке магнітне збурення, яке не впливає на самопочуття людей.

Проте вже в неділю, 26 травня, активність підвищиться до К-індексу 4 (жовтий рівень), що означає відчутну магнітну бурю.

Що потрібно робити в період магнітної бурі?

Стежити за самопочуттям: Будьте уважні до сигналів вашого тіла та емоційних станів під час магнітної бурі. Записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов'язані зі змінами погоди.

Приділити увагу здоров'ю та відпочинку: Можливо, вам знадобиться більше відпочинку та релаксації під час магнітної бурі. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров'я, приділяйте час для сну, займайтеся розслаблювальними практиками, такими як йога або медитація.

Уникайте стресу і напруги: Намагайтеся уникати ситуацій, які можуть викликати стрес або напругу. Це може включати в себе уникнення конфліктних ситуацій або перевантажень роботи в період магнітної бурі.

Проведіть час на свіжому повітрі: Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом'якшити негативні ефекти магнітної бурі. Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.

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