Подружжя із Закарпаття намагалося перевезти до Румунії 380 пачок цигарок у паливному баку

Пес Амур допоміг виявити контрабандні цигарки у паливному баку автомобіля.

Джерело фото: UkraineCustoms

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Подружжя із Закарпаття намагалося перевезти цигарки до Румунії, сховавши їх у паливному баку автомобіля. Про це повідомила Державна митна служба України.

Під час перевірки автомобіля кінологічна команда Закарпатської митниці виявила тайник із прихованими тютюновими виробами. Подружжя намагалося перетнути українсько-румунський кордон через «зелений коридор» митного поста «Дякове».

Для проведення митного контролю кінолог залучив досвідчену німецьку вівчарку на ім'я Амур. За лічені хвилини собака виявила схованку в салоні автомобіля. Митники дістали з конструктивних порожнин переобладнаного пластикового бака 380 пачок цигарок.

Через порушення митних правил щодо закарпатця було складено протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Виявлені сигарети та транспортний засіб вилучено. Справу передадуть до суду.

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