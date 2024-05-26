Агенція Міноборони уклала перші тендери на закупівлю жіночої форми

У Міноборони зазначають, що усі угоди покривають потребу до кінця року.

Ілюстративне зображення: Міноборони

Закупівельна агенція Міністерства оборони «‎Державний оператор тилу»‎ (ДОТ) уклала договори на закупівлю жіночих літніх польових костюмів на суму майже 130 млн грн. Це перші тендери ДОТ на закупівлю жіночої форми.

У Міноборони зазначають, що усі угоди покривають потребу до кінця 2024 року. Понад 90% костюмів вже доставлені у різні військові частини.

Кожен комплект складається з трьох елементів: куртки, штанів і двох нарукавних знаків із національною символікою – державним прапором.

Жіночий костюм відрізняється від чоловічого за формою та складністю крою. Жіноча форма представлена у широкому діапазоні розмірів – від 40 до 64 та розрахована на зріст від 146 до 188 см.

Крім літніх польових костюмів, «Державний оператор тилу» закупив жіночу спідню білизну. Потреба в цих елементах гардеробу для жінок у складі ЗСУ також забезпечена до кінця року, зазначають у Міноборони.

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