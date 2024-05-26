У Міноборони назвали пріоритетну зброю для захисту міст та військових на передовій

Сучасні системи ППО – головний пріоритет для ЗСУ.

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Головний пріоритет у забезпеченні української армії зброєю залишається на засобах протиповітряної оборони (ППО) та ракетах до них. Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Він наголосив, що Україна потребує ППО різних типів не лише для захисту міст та критичної інфраструктури, але й для безпеки військових на передовій.

Гаврилюк підкреслив, що основним пріоритетом є сучасні системи ППО та ракети, які можуть збивати ворожі балістичні ракети.

«Також велике значення для нас має забезпечення артилерійськими боєприпасами, тому що перевага застосування артилерійських боєприпасів противника залишається у середньому 1 до 5 на їхню користь. І також це засоби радіоелектронної боротьби, щоб ми могли надійно прикривати об'єкти критичної інфраструктури, а також підрозділи на полі бою», - заявив Гаврилюк.

Заступник міністра оборони також зазначив, що окупанти щоденно здійснюють авіаудари, скидаючи на позиції українських захисників 100-120 керованих авіабомб (КАБ). За місяць це понад 3-4 тисячі таких бомб. Гаврилюк додав, що єдиним способом боротьби з цими авіаударами є знищення російських літаків, які здійснюють бомбардування.

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