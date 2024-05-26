Команда Байдена ищет специалиста по мемам для предвыборной кампании

Предлагают платить до $85 000 на год.

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Команда президента США Джо Байдена ищет специалиста по созданию мемов и контента для своей предвыборной кампании. Об этом говорится на сайте компании Байдена.

За эту работу предлагают платить до $85 000.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что избирательная команда президента США запустила рекламную кампанию на 30 миллионов долларов с шутками о возрасте Байдена.

Кроме того, стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц завел аккаунт в TikTok и написал: «Я не буду танцевать, обещаю».

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