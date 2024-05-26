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Полиция просит родственников жертв атаки на «Эпицентр» сдать ДНК для идентификации погибших

14:46, 26 мая 2024
В результате российской атаки на «Эпицентр» уже тринадцать погибших, тела 7 жертв до сих пор не нашли.
Полиция просит родственников жертв атаки на «Эпицентр» сдать ДНК для идентификации погибших
Источник фото: prokuratura_kharkiv
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Полиция Харьковской области обращается к родственникам жертв атаки на гипермаркет «Эпицентр» с просьбой сдавать образцы ДНК для идентификации погибших. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК - пока это единственный способ установить личности тех, кого уже нашли и еще найдут на месте удара. Сообщайте об исчезновении людей, которые могли находиться в «Эпицентре» - написал Болвинов.

Он отметил, что тела еще семи жертв, которых разыскивают родственники и коллеги, пока не удалось найти. Эти люди считаются пропавшими без вести, так же как и те, чьи останки уже найдены, но еще не идентифицированы с помощью ДНК.

«Вчера 8-летний мальчик Михаил не дождался своего папу домой. Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора, во время удара был внутри. Он является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему", - рассказывает Болвинов.

Полицейский также сообщил, что следователи и криминалисты всю ночь работали на руинах «Эпицентра», ища останки погибших. Есть опасения, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить остатки тел и установить личности погибших.

Болвинов добавил, что на видеозаписях, которые сейчас анализируют следователи, зафиксирован момент удара. Люди не были готовы к атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами. Сейчас изучается каждая минута записей с камер наблюдения.

Добавим, в харьковском «Эпицентре» пожар полностью ликвидирован, его ликвидация продолжалась более 16 часов.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, отметил, что если бы Украина имела достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

В результате обстрела погибли работники «Эпицентра», многие не выходят на связь.

Ранее в сети появилось видео изнутри гипермаркета в момент удара.

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