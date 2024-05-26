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В Белом доме обсуждают предоставление разрешения Украине бить по территории рф американским оружием, — нардеп

17:28, 26 мая 2024
По словам Егора Чернева, в администрации президента США уже «пошел процесс» по предоставлению Украине соответствующего разрешения.
В Белом доме обсуждают предоставление разрешения Украине бить по территории рф американским оружием, — нардеп
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Из Соединенных Штатов Америки неофициально поступают сигналы, что в Белом доме уже начали обсуждать решение о предоставлении Украине разрешения избивать американским оружием по территории России, хотя консенсуса еще нет. Об этом заявил нардеп Егор Чернев, являющийся главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

По его словам, в неформальных беседах в кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО американцы говорят, что в Белом доме уже пошел процесс по предоставлению Украине соответствующего разрешения.

«Проблема пока состоит в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты», – добавил Чернев.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне не изменили свою позицию, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Аналитики Института изучения войны на фоне этого заявили, что запрет США использовать свое оружие для атак по территории рф составляет серьезное препятствие для защиты Украины от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Ограничения, в частности, повлияли на способность Украины наносить удары по военным объектам в рф, создав укрытие в приграничных районах, откуда вражеская авиация может совершать бомбовые и ракетные атаки на украинские позиции и местные населенные пункты, отмечают специалисты.

В этой связи Украина обратилась в администрацию Джо Байдена с запросом на снятие соответствующего запрета. По словам американских чиновников, запрос «пересматривается».

По данным Bloomberg, есть намеки, что Украине разрешат избивать по территории рф американским оружием.

Добавим, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал предоставление разрешения Украине бить по территории России американским оружием.

Кроме того, известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев выступил за предоставление разрешения Украине бить по территории рф американским оружием.

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