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Семь областей Украины остались без света из-за обстрелов и непогоды

15:22, 26 мая 2024
Обстрелы и погодные условия обесточили тысячи абонентов в семи областях Украины.
Семь областей Украины остались без света из-за обстрелов и непогоды
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В Украине из-за вражеских обстрелов и технологических причин потребители в семи областях остались без электроэнергии. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Хмельницкая область: После ракетного обстрела без электричества остались 13 населенных пунктов, всего более 11 тысяч абонентов. Всех запитали. Также восстановлено электроснабжение в 23 населенных пунктах, которые были обесточены из-за непогоды.

Кировоградская область: Энергетики восстановили электроснабжение в 5 населенных пунктах, которые были без света из-за непогоды.

Харьковская область: Из-за обстрелов отключено 1,1 тысячи абонентов. В то же время энергетики запитали 1,3 тысячи точек учета. Остаются без электроснабжения 38,5 тысячи абонентов из-за боевых действий. Газоснабжение восстановлено для 112 потребителей.

Днепропетровская область: Из-за боевых действий обесточены 31 абонент, продолжаются восстановительные работы.

Донецкая область: Из-за обстрелов обесточены 8,8 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах. Энергетики восстановили электроснабжение для более 9 тысяч абонентов. Остаются без света 109 населенных пунктов, всего 48,2 тысячи абонентов.

Житомирская область: В Житомире обнаружена утечка газа из подземного газопровода на территории домохозяйства. Прекращено газоснабжение 30 абонентам.

Житомирская область: В Житомире обнаружена утечка газа из подземного газопровода на территории домохозяйства. Прекращено газоснабжение 30 абонентам.

Запорожская область: По технологическим причинам отключено 308 точек учета в 3 населенных пунктах, а из-за боевых действий - 64 абонента. Энергетики восстановили электроснабжение для 533 абонентов в 2 населенных пунктах.

Киевская область: В Белоцерковском районе по технологическим причинам отключено от газоснабжения 118 потребителей в частном секторе.

Николаевская область: В Николаеве из-за самовольной замены водонагревателя был залит водой внутридомовой газопровод. Для локализации аварии прекращено газоснабжение 27 потребителям.

Сумская область: Энергетики восстановили электроснабжение для 356 абонентов в 5 населенных пунктах, которые были обесточены из-за боевых действий. По технологическим причинам отключена 681 точка учета в 3 населенных пунктах. Остаются без света более 7 тысяч точек учета в 82 населенных пунктах.

Черниговская область: Из-за боевых действий обесточены 1501 абонент в 27 населенных пунктах.

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