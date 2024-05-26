В iOS и Android вскоре могут появиться семь новых эмодзи

Консорциум Unicode объявил о добавлении семи новых эмодзи в стандартизированный каталог, используемый на устройствах iOS, Android и других платформах.
Среди них – усталое лицо, отпечаток пальца, дерево без листьев, корнеплод, арфа, лопата и клякса.
Unicode запустил бета-тестирование этих эмодзи до 2 июля. После этого анонсируют окончательный набор, и Apple, Google и Microsoft смогут добавить их в свои системы.
Источник: Unicode
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