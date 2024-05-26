Во Львове жестоко избили 11-классника: полиция открыла два уголовных производства

Во Львове произошло нападение на подростка на улице Владимира Великого. Неизвестный жестоко избил местного жителя, что стало поводом для открытия двух уголовных производств. Об этом сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.
Инцидент стал известен благодаря видео, которое появилось в соцсетях. На записи видно, как мужчина сильно бьет руками и ногами человека, который лежит на земле. Полиция сообщила LVIV.MEDIA, что личность нападавшего уже установлена, но информацию о нем не разглашают.
«Сообщение об избиении в полицию поступило от двух львовян в возрасте 41 и 16 лет», - отметили правоохранители.
По данному факту открыты уголовные производства по статьям о хулиганстве и умышленном легком телесном повреждении. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и назначила экспертизу.
Начальник управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк уточнил, что драка случилась накануне, в пятницу. Пострадавшим оказался 11-классник местной школы. «Родители сразу написали заявление. Вероятно, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ", - добавил Закалюк.
Пострадавшего доставили в больницу святого Николая, где медики диагностировали у него сотрясение мозга и значительные ушибы головы. Парня уже отпустили домой.
Источник видео: lviv.media
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