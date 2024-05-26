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Во Львове жестоко избили 11-классника: полиция открыла два уголовных производства

21:02, 26 мая 2024
Избиение подростка сняли на видео и распространили в сети, полиция открыла уголовные дела.
Во Львове жестоко избили 11-классника: полиция открыла два уголовных производства
Источник фото: lviv.media
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Во Львове произошло нападение на подростка на улице Владимира Великого. Неизвестный жестоко избил местного жителя, что стало поводом для открытия двух уголовных производств. Об этом сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Инцидент стал известен благодаря видео, которое появилось в соцсетях. На записи видно, как мужчина сильно бьет руками и ногами человека, который лежит на земле. Полиция сообщила LVIV.MEDIA, что личность нападавшего уже установлена, но информацию о нем не разглашают.

«Сообщение об избиении в полицию поступило от двух львовян в возрасте 41 и 16 лет», - отметили правоохранители.

По данному факту открыты уголовные производства по статьям о хулиганстве и умышленном легком телесном повреждении. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и назначила экспертизу.

Начальник управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк уточнил, что драка случилась накануне, в пятницу. Пострадавшим оказался 11-классник местной школы. «Родители сразу написали заявление. Вероятно, что нападавший был в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотических веществ", - добавил Закалюк.

Пострадавшего доставили в больницу святого Николая, где медики диагностировали у него сотрясение мозга и значительные ушибы головы. Парня уже отпустили домой.

Источник видео: lviv.media

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