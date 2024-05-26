Держприкордонслужба за добу оформлює близько 200 відмов у виїзді

Суттєвої кількості збільшення відмов у виїзді за кордони чоловікам немає, наголосили у ДПСУ.

Ілюстративне фото: ДПСУ

Держприкордонслужба у середньому за добу відмовляє у виїзді близько 200 особам, які не мають підстав для пропуску через кордон. Про це в ефірі марафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Суттєвої кількості збільшення відмов у виїзді за кордони чоловікам немає. В середньому ми відмовляємо за добу близько 200 особам, які не підпадають під категорію пропуску, або не мають підстав для пропуску через кордон», – розповів він.

Демченко зазначив, що кардинально правила перетину кордону для чоловіків не змінилися з набуттям чинності закону про мобілізацію.

«З 18 травня у окремих категорій громадян додатково ми перевіряємо наявність військово-облікового документа з відповідними відмітками. Для інших категорій громадян правила не змінилися. Вимоги щодо наявності військово-облікового документа стосуються заброньованих осіб, тих, хто відповідно до висновків військово-лікарської комісії не придатний для військової служби, це стосується й чоловіків, на утриманні яких є троє та більше дітей до 18 років, або ж хто самостійно виховує дитину, чи ті, у кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу за одним з видів військової служби, та інші категорії осіб, які підпадають під 23 статтю щодо відстрочки від призову відповідно до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», – розповів Демченко.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом. Електронні варіанти, в тому числі «Резерв+», прикордонники не прийматимуть.

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