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росія почала конфісковувати квартири українців на ТОТ

20:19, 26 травня 2024
Ворог почав процедуру «націоналізації» майна українців на ТОТ.
росія почала конфісковувати квартири українців на ТОТ
Джерело фото: sprotyv.mod.gov.ua
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російська влада встановила процедуру націоналізації нерухомості українців. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Після окупації багато мешканців регіону були вимушені залишити свої домівки. Тепер російська влада почала процес конфіскації майна з подальшим переданням його своїм прихильникам.

Згідно з новою процедурою, російська окупаційна влада може оголосити будинки "безгосподарними", якщо їхні власники не переоформили їх за російськими правилами або протягом року не сплачували комунальні послуги.

Усі власники нерухомості мають 30 днів на переоформлення прав власності, що фактично вигідно для лише невеликої частини місцевого населення, що залишилося на цих територіях.

Центр національного спротиву наголошує, що всі російські правочини не мають юридичної сили, і власниками будинків залишаються ті, хто мешкав у них на момент окупації, незалежно від будь-яких вироків російських окупаційних влад.

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