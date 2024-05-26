Исследовательница считает, что раскрыла одну из тайн картины «Мона Лиза»

По словам ученой, известную картину создали на берегу озера Комо на севере Италии.

Одна из самых известных картин в мире носящая название «Мона Лиза» или «Джоконда» была написана художником Леонардо да Винчи более 500 лет назад. Картина до сих пор завораживает окружающую ее таинственностью: от загадочной личности героини до ее взгляда и загадочной улыбки.

Геолог и специалист из эпохи Возрождения Анн Пиццоруссо утверждает, что ей удалось разгадать одну из тайн Моны Лизы. Исследовательница уверяет, что ей удалось определить фон портрета: город Лекко, расположенный на берегу озера Комо на севере Италии. Об этом сообщает Discover Magazine.

Веками искусствоведы по всему миру спорили о том, какое место вдохновило да Винчи на живописный фон Моны Лизы, и существует ли на Земле вообще это место, изображенное на холсте.

Пиццоруссо утверждает, что использовала свой опыт в геологии, чтобы сопоставить известняковые скалы на картине с живописным пейзажем Лекко.

Невооруженным глазом фон картины может показаться не слишком заметным, однако содержит несколько ключевых подсказок, на которые обратила внимание исследовательница.

К примеру, на заднем плане изображен мост, который можно сопоставить с Понте Аццоне Висконти — арочным мостом 14 века, пересекающим реку в Лекко. Еще одной подсказкой есть то, что расположение города на берегу озера также сочетается с водным путем, который можно заметить на фоне картины.

Однако, по словам исследовательницы, наиболее убедительным доказательством являются скалистые утесы, возвышающиеся над Моной Лизой на портрете. Она заметила, что горы на картине кажутся сделанными из известняка и напоминают Доломитовые Альпы Лекко — известняковые, доломитовые и глинистые горы, окружающие город. Эти возвышенности известны своими яркими цветами и богатой растительностью.

Прежде да Винчи известен своими художественными работами, однако он также обладал большими знаниями в геологии. Художник известен тем, что использовал свои глубокие познания в области естественных и физических наук для улучшения своих картин и скульптур.

Фон картины да Винчи долгое время оставался предметом споров учёных по всему миру. Большинство исследователей считали, что пейзаж находится где-то в итальянских Альпах. Недавние теории были сосредоточены на нескольких разных мостах в провинции Ареццо, недалеко от Флоренции.

К примеру, в прошлом году историк Сильвани Винчетти предположил, что на заднем плане картины изображен тосканский город Латерина, указав на некоторые отличные достопримечательности города.

Впрочем, несмотря на то, что в своей работе Пиццорусса использовала геологические данные для определения гор, мнения ученых во всем мире разделились: некоторые восприняли открытие ученой поддержкой, а другие отнеслись скептически.

К сожалению, поскольку в дневниках художника не осталось записей о портрете, тайна происхождения Моны Лизы, вероятно, никогда не будет раскрыта.

Ранее сообщалось, что во Франции суд отказался отдать «Мону Лизу» названным наследникам Леонардо да Винчи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.