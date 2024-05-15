У Франції суд відмовився віддати «Мону Лізу» названим спадкоємцям Леонардо да Вінчі

У позові організація заявила, що діє «від імені спадкоємців художника» та хоче повернути картину «законним власникам».

Фото: philstarlife.com

У вівторок, 14 травня, Вищий адміністративний суд Франції відхилив позов асоціації International Restitutions, яка заявила, що начебто від імені спадкоємців Леонардо да Вінчі домагалась власності на його знамениту картину «Мона Ліза», передає AFP.

У позові організація стверджувала, що діє «від імені спадкоємців художника», та заявили, що колишній французький король Франциск I привласнив всесвітньо відому картину в 1519 році.

Асоціація вимагала вилучити картину з Лувру (де вона перебуває з 1797 року) і повернути «законним власникам».

Французький суд назвав позов незаконним і зобов'язав International Restitutions виплатити 3000 євро штрафу. Він також постановив, що не повинен розглядати рішення, ухвалені за часів французької монархії.

«Мона Ліза» перебуває у Франції з 1516 року, коли Леонардо да Вінчі переїхав з Італії під опіку вже згаданого Франциска I. Тоді митець привіз із собою кілька своїх картин, у тому числі портрет Мони Лізи. Свої роботи він запропонував французькому государю за велику компенсацію.

Ці витвори мистецтва увійшли до королівських колекцій і ніколи не залишали Францію.

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