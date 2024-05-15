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Во Франции суд отказался отдать «Мону Лизу» названным наследникам Леонардо да Винчи

11:12, 15 мая 2024
В иске организация заявила, что действует «от имени наследников художника» и хочет вернуть картину «законным владельцам».
Во Франции суд отказался отдать «Мону Лизу» названным наследникам Леонардо да Винчи
Фото: philstarlife.com
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Во вторник, 14 мая, Высший административный суд Франции отклонил иск ассоциации International Restitutions, заявившей, что якобы от имени наследников Леонардо да Винчи добивалась собственности на его знаменитую картину «Мона Лиза», передает AFP.

В иске организация утверждала, что действует «от имени наследников художника» и заявили, что бывший французский король Франциск I присвоил всемирно известную картину в 1519 году.

Ассоциация потребовала изъять картину из Лувра (где она находится с 1797 года) и вернуть «законным владельцам».

Французский суд назвал иск незаконным и обязал International Restitutions выплатить 3000 евро штрафа. Он также постановил, что не должен рассматривать решения, принятые во времена французской монархии.

«Мона Лиза» находится во Франции с 1516 года, когда Леонардо да Винчи переехал из Италии на попечение уже упомянутого Франциска I. Тогда художник привез с собой несколько своих картин, в том числе портрет Моны Лизы. Свои работы он предложил французскому государю за большую компенсацию.

Эти произведения искусства вошли в королевские коллекции и никогда не покидали Францию.

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