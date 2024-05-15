Во Франции суд отказался отдать «Мону Лизу» названным наследникам Леонардо да Винчи

Во вторник, 14 мая, Высший административный суд Франции отклонил иск ассоциации International Restitutions, заявившей, что якобы от имени наследников Леонардо да Винчи добивалась собственности на его знаменитую картину «Мона Лиза», передает AFP.
В иске организация утверждала, что действует «от имени наследников художника» и заявили, что бывший французский король Франциск I присвоил всемирно известную картину в 1519 году.
Ассоциация потребовала изъять картину из Лувра (где она находится с 1797 года) и вернуть «законным владельцам».
Французский суд назвал иск незаконным и обязал International Restitutions выплатить 3000 евро штрафа. Он также постановил, что не должен рассматривать решения, принятые во времена французской монархии.
«Мона Лиза» находится во Франции с 1516 года, когда Леонардо да Винчи переехал из Италии на попечение уже упомянутого Франциска I. Тогда художник привез с собой несколько своих картин, в том числе портрет Моны Лизы. Свои работы он предложил французскому государю за большую компенсацию.
Эти произведения искусства вошли в королевские коллекции и никогда не покидали Францию.
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