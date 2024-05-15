Умеров назначил начальника Главного управления ракетных войск ВСУ на другое направление деятельности

Бригадный генерал Сергей Баранов назначен на другое направление деятельности.

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов сообщил, что приказом Министра обороны Рустема Умерова он назначен на другое направление деятельности.

По словам генерала, он «приказом Министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины.

Так, Президент подписал указ об увольнении Андрея Алексеенка с должности первого заместителя Председателя Службы. В то же время, на должность заместителя Председателя Службы внешней разведки был назначен Олег Луговский.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны.

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