Практика судов
  1. В Украине

Умеров назначил начальника Главного управления ракетных войск ВСУ на другое направление деятельности

09:06, 15 мая 2024
Бригадный генерал Сергей Баранов назначен на другое направление деятельности.
Умеров назначил начальника Главного управления ракетных войск ВСУ на другое направление деятельности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов сообщил, что приказом Министра обороны Рустема Умерова он назначен на другое направление деятельности.

По словам генерала, он «приказом Министра обороны Украины назначен на не менее важное и ответственное направление деятельности».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины.

Так, Президент подписал указ об увольнении Андрея Алексеенка с должности первого заместителя Председателя Службы. В то же время, на должность заместителя Председателя Службы внешней разведки был назначен Олег Луговский.

Ранее стало известно, что Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон об усилении мобилизации возложил дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК на местные власти

Кого из местных властей уполномочат на доведение до предприятий распоряжения руководителя ТЦК о вызове военнообязанных.

Не просто вести военный учет, а обеспечивать вручение повесток – закон о мобилизации уточнит обязанности для бизнеса

Новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, которое будет включать вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток.

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – смотрите эфир на ТВ

10 мая в 19.30 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме «Новые обязанности и заочные штрафы для военнообязанных. В каком случае будут штрафовать за нарушение правил военного учета граждан и предприятия? Кто останется без отсрочки?

Президент подписал закон об единоличном рассмотрении дел в ВАКС, но будут исключения

Подписан закон об изменении правил формирования состава суда для рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде, но должности председателей Высшего совета правосудия, Верховного Суда, КСУ, ЦИК и Счетной палаты добавили в список должностных лиц, которые могут просить о коллегиальном рассмотрении дела.

Председатель суда сообщила, что сотрудники СБУ планировали скомпрометировать ее

Однако «агент» Службы безопасности пришел к председателю суда и рассказал о планах СБУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду