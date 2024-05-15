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Умєров призначив начальника Головного управління ракетних військ ЗСУ на інший напрямок діяльності

09:06, 15 травня 2024
Бригадний генерал Сергій Баранов призначений на інший напрямок діяльності.
Умєров призначив начальника Головного управління ракетних військ ЗСУ на інший напрямок діяльності
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Начальник Головного управління ракетних військ і артилерії Збройних Сил України бригадний генерал Сергій Баранов повідомив, що наказом Міністра оборони Рустема Умєрова призначений на інший напрямок діяльності.

За словами генерала, він «наказом Міністра оборони України призначений на не менш важливий і відповідальний напрямок діяльності».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки України.

Так, Президент підписав указ про звільнення Андрія Алєксєєнка із посади першого заступника Голови Служби. Водночас, на посаду заступника Голови Служби зовнішньої розвідки було призначено Олега Луговського.

Раніше стало відомо, що Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони.

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