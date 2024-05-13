Володимир Зеленський звільнив першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки

На його місце призначено Олега Луговського.

Джерело фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки України.

Так, Президент підписав указ про звільнення Андрія Алєксєєнка із посади першого заступника Голови Служби.

Відповідний документ з'явився на порталі офіційного інтернет-представництва Офісу Президента у понеділок, 13 травня.

Водночас, на цю посаду було призначено Олега Луговського.

Раніше стало відомо, що Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони.

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