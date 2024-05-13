Владимир Зеленский уволил первого заместителя Председателя Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые изменения в Службе внешней разведки Украины.
Так, Президент подписал указ об увольнении Андрея Алексеенка с должности первого заместителя Председателя Службы.
Соответствующий документ появился на портале официального интернет-представительства Офиса Президента в понедельник, 13 мая.
В то же время, на эту должность был назначен Олег Луговский.
Ранее стало известно, что Зеленский уволил Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны.
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