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Ежегодный отпуск для несовершеннолетних работников: условия и сроки

07:54, 14 мая 2024
Работники, не достигшие 18 лет, имеют право на 31-дневный отпуск.
Ежегодный отпуск для несовершеннолетних работников: условия и сроки
Источник фото: kadrovik.ua
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Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день. Эта льгота предусмотрена статьей 195 Кодекса законов о труде Украины. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности.

Согласно законодательству, первостепенное значение имеют желания несовершеннолетних работников при составлении графика предоставления отпусков. В случае, если несовершеннолетний работник принят на работу после составления графика отпусков на текущий год, время предоставления отпуска за первый рабочий год, с учетом его пожеланий, устанавливается путем дополнения графика.

Напомним, что отпуск полной продолжительности может быть предоставлен работнику по его заявлению до наступления шестимесячного срока непрерывной работы на предприятии.

Нарушение этих правил, в частности не предоставление ежегодного отпуска несовершеннолетним работникам, является противозаконным согласно части 5 статьи 80 Кодекса законов о труде Украины и части 5 статьи 11 Закона об отпусках.

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