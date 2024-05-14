Практика судів
  1. В Україні

Щорічна відпустка для неповнолітніх працівників: умови та терміни

07:54, 14 травня 2024
Працівники, що не досягли 18 років, мають право на 31-денну відпустку.
Щорічна відпустка для неповнолітніх працівників: умови та терміни
Джерело фото: kadrovik.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Неповнолітні працівники мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день. Ця пільга передбачена статтею 195 Кодексу законів про працю України. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності.

Згідно з законодавством, першорядне значення мають бажання неповнолітніх працівників при складанні графіку надання відпусток. У разі, якщо неповнолітній працівник прийнятий на роботу після складання графіку відпусток на поточний рік, час надання відпустки за перший робочий рік, з урахуванням його побажань, встановлюється шляхом доповнення графіку.

Нагадаємо, що відпустка повної тривалості може бути надана працівникові за його заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві.

Порушення цих правил, зокрема не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам, є протизаконним згідно з частиною 5 статті 80 Кодексу законів про працю України та частиною 5 статті 11 Закону про відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд: встановлене рішенням Комітету ООН з прав людини порушення Міжнародного пакту не є підставою для перегляду вироку суду за нововиявленими обставинами

Також не є підставою для перегляду вироку суду за нововиявленими обставинами відсутність автоматичного компенсаторного механізму в національному законодавстві України – Верховний Суд.

Міністри юстиції G7 допоможуть Україні посилити контроль за контрактами на реконструкцію судів

Міністри юстиції країн «Великої сімки» підтвердили зобов’язання підтримувати Україну в подальшому зміцненні існуючих превентивних заходів для зниження ризику корупції щодо контрактів, укладених на фізичну реконструкцію приміщень судів.

На Черкащині суддю вдарили прямо під час проголошення судового рішення: що відомо

Боржник не погодився з рішенням суду, дісталося також і працівнику Судової охорони.

ВККС можуть надати статус головного розпорядника бюджетних коштів

Вищу кваліфікаційну комісію суддів можуть прирівняти до ВРП у питанні розпорядження бюджетними коштами.

Україна має посилити антикорупційні заходи для прозорого відбору суддів і прокурорів на основі заслуг – декларація міністрів юстиції G7

Важливо забезпечити безперебійне кваліфікаційне оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією суддів і належне кадрове забезпечення антикорупційних органів, зокрема ВАКС та САП – Міністри юстиції країн «Великої сімки» опублікували декларацію.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Марчук
    Валерій Марчук
    голова Чернівецького апеляційного суду