Щорічна відпустка для неповнолітніх працівників: умови та терміни

Працівники, що не досягли 18 років, мають право на 31-денну відпустку.

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Неповнолітні працівники мають право на щорічну відпустку тривалістю 31 календарний день. Ця пільга передбачена статтею 195 Кодексу законів про працю України. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності.

Згідно з законодавством, першорядне значення мають бажання неповнолітніх працівників при складанні графіку надання відпусток. У разі, якщо неповнолітній працівник прийнятий на роботу після складання графіку відпусток на поточний рік, час надання відпустки за перший робочий рік, з урахуванням його побажань, встановлюється шляхом доповнення графіку.

Нагадаємо, що відпустка повної тривалості може бути надана працівникові за його заявою до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на підприємстві.

Порушення цих правил, зокрема не надання щорічної відпустки неповнолітнім працівникам, є протизаконним згідно з частиною 5 статті 80 Кодексу законів про працю України та частиною 5 статті 11 Закону про відпустки.

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