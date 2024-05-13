У Дії незабаром з'явиться посвідчення ветерана – як записатися на бета-тест

Мінцифри збирає тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі.

У Мінцифрі запустили бета-тест посвідчення ветерана в Дії. Як повідомив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, протестувати новий документ у застосунку можна буде, якщо є паспорт у Дії та картка платника податків (РНОКПП).

«Більше не потрібно носити з собою паперовий документ, посвідчення буде завжди під рукою — у смартфоні. Збираємо тестувальників, щоб переконатися, що інтерфейс зрозумілий, а дані з реєстру тягнуться коректні та в повному обсязі», — зазначив він.

Хто може записати на бета-тест:

– учасник бойових дій,

– людина з інвалідністю внаслідок війни,

– учасник війни,

– постраждалий учасник Революції Гідності,

– член сім’ї загиблого ветерана війни,

– член сім’ї загиблого Захисника і Захисниці України.

Зареєстрауватися на тестування можна в чатботі (тут).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що військовозобов’язаним треба буде змінювати некоректні дані про себе в службах, які є тримачами реєстрів та інформації.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Реєстрі «Оберіг» буде окреме поле про статус вручення людині повістки.

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