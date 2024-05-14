Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків отримають компенсацію за встановлення сонячних електростанцій

НКРЕКП ухвалило рішення про те, що нові генеруючі установки приєднуватимуться до електричних мереж за спрощеною процедурою.

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Україна активно готується до наступного опалювального сезону, зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми. Фонд енергоефективності запустив програму «ГрінДІМ». ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення», – підкреслив глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що НКРЕКП ухвалило рішення про спрощену процедуру приєднання нових генеруючих установок до електричних мереж без сплати ставки за приєднання.

«Розраховуємо, що протягом наступного півріччя зможемо суттєво децентралізувати нашу енергосистему», – підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших, і ремонти мережі та генерації проводяться безперервно.

У квітні Україна була змушена імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. «Укренерго» залучає допомогу від сусідніх країн, відзначив Шмигаль.

Вкотре Прем’єр-міністр закликав населення до економії електроенергії, особливо у вечірній час.

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