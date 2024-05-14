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Отримав повістку та не з’явився для відправки до підрозділу: на Черкащині суд покарав ухилянта

07:36, 14 травня 2024
Суд відправив за ґрати 23-річний чоловіка, який ухилився від призову на військову службу.
Отримав повістку та не з’явився для відправки до підрозділу: на Черкащині суд покарав ухилянта
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На Черкащині засуджено уманчанина за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 23-річний чоловік, будучи військовозобов’язаним та придатним до військової служби, «після отримання повістки, проігнорував свій конституційний обов’язок захищати Батьківщину і не з’явився для відправки до підрозділу Збройних Сил України та у подальшому зник».

Суд, з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів та попередніх судимостей ухилянта, визнав його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 3 років 1 місяця позбавлення волі.

Раніше Денис Малюська відповів, чи впораються суди з навалом позовів ТЦК проти ухилянтів після вступу в силу закону про посилення мобілізації.

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