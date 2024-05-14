Отримав повістку та не з’явився для відправки до підрозділу: на Черкащині суд покарав ухилянта

Суд відправив за ґрати 23-річний чоловіка, який ухилився від призову на військову службу.

На Черкащині засуджено уманчанина за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 23-річний чоловік, будучи військовозобов’язаним та придатним до військової служби, «після отримання повістки, проігнорував свій конституційний обов’язок захищати Батьківщину і не з’явився для відправки до підрозділу Збройних Сил України та у подальшому зник».

Суд, з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів та попередніх судимостей ухилянта, визнав його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 3 років 1 місяця позбавлення волі.

Раніше Денис Малюська відповів, чи впораються суди з навалом позовів ТЦК проти ухилянтів після вступу в силу закону про посилення мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.