Отримав повістку та не з’явився для відправки до підрозділу: на Черкащині суд покарав ухилянта

На Черкащині засуджено уманчанина за фактом ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 23-річний чоловік, будучи військовозобов’язаним та придатним до військової служби, «після отримання повістки, проігнорував свій конституційний обов’язок захищати Батьківщину і не з’явився для відправки до підрозділу Збройних Сил України та у подальшому зник».
Суд, з урахуванням зібраних у ході досудового розслідування доказів та попередніх судимостей ухилянта, визнав його винуватим в інкримінованому кримінальному правопорушенні та призначив покарання у вигляді 3 років 1 місяця позбавлення волі.
Раніше Денис Малюська відповів, чи впораються суди з навалом позовів ТЦК проти ухилянтів після вступу в силу закону про посилення мобілізації.
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