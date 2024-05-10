Денис Малюська відповів, чи впораються суди з навалом позовів ТЦК проти ухилянтів після вступу в силу закону про посилення мобілізації

Міністр юстиції Денис Малюська зазначає, що вже зараз схожі обмеження застосовуються до неплатників аліментів, тож, суди мають впоратися зі справами за позовами ТЦК.

Обмеження, які будуть застосовуватися до ухилянтів після вступу в силу 18 травня нового закону про посилення мобілізації 3633-IX, схожі з тими, які зараз застосовуються до неплатників аліментів. Про це зазначив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю BBC Україна.

За його словами, якщо зараз суди впоралися із тисячами справ щодо несплати аліментів, то і нова категорія не буде викликати проблем.

Так, на питання, чи впорається судова система, якщо отримає від ТЦК (які зможуть подавати позови до суду про обмеження у праві керування авто) сотні тисяч позовів і «чи це не покладе її вже остаточно», Денис Малюська зауважив, що «це буде виклик, з одного боку».

«З іншого боку, можливо, не варто очікувати, що це буде настільки величезний потік справ. І знову ж таки, це не є якісь нові механізми.

У нас, наприклад, ці механізми обмеження – вони схожі з тими, які в нас застосовуються до неплатників аліментів. Таких неплатників аліментів в Україні історично була цифра приблизно десь півмільйона громадян. Нічого, якось суди впоралися з півмільйоном. Я думаю, що тут буде істотно менше. Безумовно, з неплатниками аліментів це не була разова акція, але і тут я теж не думаю, що це буде якась разова.

Раптом з'являться сотні тисяч матеріалів і справ, які суд має розглянути? Навряд чи. Але знову ж таки, ризик певний є, його треба правильно скерувати, працювати з ТЦК, розмовляти з судами з приводу вивчення їхньої завантаженості, швидкості і оперативності – це все складна робота, яку потрібно скоординувати» - зазначив міністр.

Також Денис Малюська відповів на перестороги щодо запуску Реєстру військовозобов'язаних, який є гігантською базою з усією інформацією про громадян, у тому числі, щодо місця перебування.

«Небезпека є завжди. Будь-яка інформація про українських громадян є сенситивною. Але, з іншого боку, я не думаю, що в цей реєстр буде щось включене, окрім того, що і так вже існує в українських реєстрах. Причому, часто публічних. Тому можна заспокоїти – вся інформація, яка буде там міститись – вона і так десь є в якихось реєстрах» - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», новий закон 3633-IX про посилення мобілізації (законопроект 10449) запроваджує ще один документ, який може отримати громадянин від ТЦК – вимогу. Цей документ не слід плутати із повісткою (раніше ми писали про їх відмінності).

Вимога ТЦК передує зверненню ТЦК до суду із позовом стосовно обмеження ухилянта у праві керування авто.

При цьому, як раніше писала «Судово-юридична газета», день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення вимоги ТЦК за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, буде вважатися днем вручення вимоги ТЦК. Після цього можна буде ставити перед судом питання про обмеження особи у праві керування автомобілем.

Вимога ТЦК фактично є «попередженням», за яким слідує звернення ТЦК до суду щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом.

Відповідні заходи будуть застосовуватися шляхом судової процедури, а їм передуватиме певний алгоритм дій, який має здійснити ТЦК.

Зокрема, спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію), звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

Далі, у разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку.

Надалі, у разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги (тобто, у тому числі, якщо проставлена відмітка про неможливість вручення) не виконав обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу обмеження у праві керування авто.

Наступна процедура вже залежить цілком від суду. Відповідні зміни передбачені до Кодексу адміністративного судочинства. Детально судову процедуру раніше описувала «Судово-юридична газета» у матеріалі «Для того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією».

Слід зауважити, що окрім обмеження у праві керування авто, до громадянина чи підприємства, де він працює, можуть застосувати досить серйозні штрафи за порушення правил військового обліку. І у такому разі складна судова процедура не потрібна.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.