Денис Малюська ответил, справятся ли суды с нашествием исков ТЦК против уклонистов после вступления в силу закона об усилении мобилизации

Министр юстиции Денис Малюська отмечает, что уже сейчас подобные ограничения применяются к неплательщикам алиментов, поэтому суды должны справиться с делами по искам ТЦК.

Ограничения, которые будут применяться к уклонистам после вступления в силу 18 мая нового закона об усилении мобилизации 3633-IX, схожи с теми, которые сейчас применяются к неплательщикам алиментов. Об этом отметил министр юстиции Денис Малюська в интервью BBC Украина.

По его словам, если сейчас суды справились с тысячами дел по неуплате алиментов, то и новая категория не будет вызывать проблем.

Так, на вопрос, справится ли судебная система, если получит от ТЦК (которые смогут подавать иски в суд об ограничении в праве вождения авто) сотни тысяч исков и «не положит ли это уже окончательно», Денис Малюська заметил, что «это будет вызов, с одной стороны».

«С другой стороны, может быть, не стоит ожидать, что это будет столь огромный поток дел. И опять же, это не какие-то новые механизмы.

У нас, например, эти механизмы ограничения – они схожи с теми, которые у нас применяются к неплательщикам алиментов. Таких неплательщиков алиментов в Украине исторически была цифра примерно полмиллиона граждан. Ничего, как-то суды справились с полумиллионом. Я думаю, что здесь будет гораздо меньше. Безусловно, с неплательщиками алиментов это не была разовая акция, но и здесь я тоже не думаю, что это будет разовая.

Вдруг появятся сотни тысяч материалов и дел, которые суд должен рассмотреть? Вряд ли. Но опять же риск определенный есть, его нужно правильно направить, работать с ТЦК, разговаривать с судами по поводу изучения их загруженности, скорости и оперативности – это все сложная работа, которую нужно скоординировать» - отметил министр.

Также Денис Малюська ответил на предостережения о запуске Реестра военнообязанных, который является гигантской базой со всей информацией о гражданах, в том числе о местонахождении.

«Опасность есть всегда. Любая информация об украинских гражданах сенситивна. Но, с другой стороны, я не думаю, что в этот реестр будет что-либо включено, кроме того, что и так уже существует в украинских реестрах. Причем часто публичных. Поэтому можно успокоить – вся информация, которая будет там содержаться – она и так где-то есть в каких-то реестрах» - отметил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон 3633-IX об усилении мобилизации (законопроект 10449) вводит еще один документ, который может получить гражданин от ТЦК – требование. Этот документ не следует путать с повесткой (ранее мы писали об их отличиях).

Требование ТЦК предшествует обращению ТЦК в суд с иском об ограничении уклоняющегося в праве управления авто.

При этом, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», день проставления в почтовом сообщении отметки о невозможности вручения требования ТЦК по адресу местонахождения, места жительства или нахождения лица, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса, будет считаться днем вручения требования ТЦК. После этого можно будет ставить перед судом вопрос об ограничении личности в праве вождения автомобиля.

Требование ТЦК фактически является «предупреждением», за которым следует обращение ТЦК в суд об ограничении уклоняющегося в праве управления транспортным средством.

Соответствующие меры будут применяться путем судебной процедуры, а им будет предшествовать определенный алгоритм действий, который должен совершить ТЦК.

В частности, сначала руководитель ТЦК, установивший неисполнение гражданином обязанностей, предусмотренных ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра), ч. 3 статьи 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней), и совершение им административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации), обращается в полицию относительно осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

Далее, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование об исполнении обязанности.

В дальнейшем, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования (т.е., в том числе, если проставлена отметка о невозможности вручения) не исполнил обязанности, ТЦК обращается в суд по поводу ограничения в праве управления авто.

Следующая процедура уже полностью зависит от суда. Соответствующие изменения предусмотрены Кодексом административного судопроизводства. Подробно судебную процедуру ранее описывала «Судебно-юридическая газета» в материале «Для того, чтобы ограничить уклоняющегося в праве управлять авто, ТЦК должен будет доказать в суде невозможность его доставки в ТЦК полицией».

Следует заметить, что кроме ограничения в праве вождения автомобиля к гражданину или предприятию, где он работает, могут применить достаточно серьезные штрафы за нарушение правил военного учета. И в таком случае сложная судебная процедура не требуется.

Автор: Наталя Мамченко

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