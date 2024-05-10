Страны ЕС усилят контроль за соблюдением санкций против рф, в частности, визовых требований

Пять стран ЕС усилит и унифицируют контроль за соблюдением визовых требований в отношении россии.

Иллюстративное изображение

Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали в Вильнюсе соглашение об усилении контроля над соблюдением санкций ЕС против россии. Об этом говорится в материале «Yle» по информации таможни Финляндии.

Отмечается, что соглашение усилит и унифицирует контроль ЕС за соблюдением визовых требований в отношении россии, поскольку внешние границы ЕС играют ключевую роль в предотвращении обхода санкций.

«Подписав соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций», – сказал генеральный директор финской таможни Сами Ракшит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.