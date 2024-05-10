Есть ли в рф ресурсы для наступления на Харьков: ответ главы ЦПИ при СНБО Коваленко

В ЦПИ при СНБО рассказали о ситуации на границе Харьковщины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО лейтенант Андрей Коваленко предупредил граждан, что сейчас будет много вбросов со стороны россии относительно ситуации на Харьковщине.

По его словам, у врага есть ресурсы для активизации действий в приграничные Харьковщины, но Силы обороны контролируют ситуацию.

«Эти действия прогнозируемы. Ресурсы у врага есть до обострения в приграничных, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме», - заявил Коваленко.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк заявил, что у россиян действительно есть план возможного захвата двух Харькова и Сум, но пока неизвестно, насколько эти планы серьезны.

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