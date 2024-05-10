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Нетрезвый водитель попытался подкупить полицейского $1000, за что на 4 года может сесть в тюрьму

19:37, 10 мая 2024
В Киеве будут судить мужчину, который пытался дать правоохранителям взятку для избежания ответственности.
Нетрезвый водитель попытался подкупить полицейского $1000, за что на 4 года может сесть в тюрьму
Источник фото: полиция Киева
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В столице Украины будут судить мужчину, который, будучи в нетрезвом состоянии, управлял автомобилем и пытался откупиться от полицейских. Инцидент произошел в феврале текущего года на улицах Святошинского района. Об этом сообщила полиция Киева.

Работники полиции особого назначения №1 заметили нетрезвого водителя, который нарушал правила дорожного движения. Во время проверки оказалось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Согласно закону, ему был составлен протокол за совершение административного правонарушения.

В свою очередь, водитель попытался избежать ответственности и предложил полицейским взятку в размере 1000 долларов. Однако правоохранители не поддались на эту попытку и составили административный протокол. Для фиксации попытки взяточничества на место была вызвана следственно-оперативная группа.

По согласованию со Святошинской окружной прокуратурой мужчине было сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. По данному факту было направлено обвинительное заключение в суд, а мужчине грозит наказание в виде до четырех лет лишения свободы.

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