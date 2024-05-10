Нетверезий водій спробував підкупити поліцейського $1000, за що на 4 роки може сісти до в’язниці

У Києві судитимуть чоловіка, який намагався дати правоохоронцям хабар для уникнення відповідальності.

Джерело фото: поліція Києва

У столиці України судитимуть чоловіка, який, будучи у нетверезому стані, керував автомобілем та намагався відкупитись від поліцейських. Інцидент стався у лютому поточного року на вулицях Святошинського району. Про це повідомила поліція Києва.

Працівники поліції особливого призначення №1 помітили нетверезого водія, який порушував правила дорожнього руху. Під час перевірки виявилося, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Відповідно до закону, йому було складено протокол за вчинення адміністративного правопорушення.

У свою чергу, водій спробував уникнути відповідальності та запропонував поліцейським хабар у розмірі 1000 доларів. Однак правоохоронці не піддалися на цю спробу та склали адміністративний протокол. Для фіксації спроби хабарництва на місце була викликана слідчо-оперативна група.

За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою чоловіку було повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі. За цим фактом було скеровано обвинувальний акт до суду, а чоловіку загрожує покарання у вигляді до чотирьох років позбавлення волі.

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