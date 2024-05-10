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Псевдофахівці нарадили: чоловік з документами на виїзд за кордон заплатив $1500, аби перепливти Тису

11:24, 10 травня 2024
Чоловік, маючи всі необхідні папери для законного виїзду за кордон, порадившись з «фахівцями», вирішив переплисти річку Тису.
Псевдофахівці нарадили: чоловік з документами на виїзд за кордон заплатив $1500, аби перепливти Тису
Джерело фото: ДПСУ
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На Закарпатті прикордонники зафіксували неординарний випадок: українець із всіма дозволами на виїзд за кордон вирішив переплисти річку Тису. До того ж, перед відправленням він заплатив переправнику немалу суму грошей. Про це повідомив офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов виданню «Українська правда».

За його словами, прикордонники часто стикаються з дивними ситуаціями, пов'язаними з виїздом або втечею за кордон. Він привів один із таких випадків, коли українець, маючи всі необхідні документи, вирішив переплисти річку Тиса.

«З довідкою про виключення з обліку, з дійсними офіційними документами переходив річку (Тису – ред.). У нього дійсно право було перетину законним шляхом. Все одно пішов річкою, ще й заплатив 1500 доларів. Документи всі дійсні, ми перевіряли. Ми його оформили по статті 204-1 КУПаП», - пояснив прикордонник.

Після затримання чоловік все ж виїхав за кордон, однак на цей раз вже відповідно до закону.

За словами Селезньова, він радився з «фахівцями», які попередили, що його можуть скрутити та мобілізувати у разі неправомірного перетину кордону.

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