Псевдоспециалисты подсказали: мужчина с документами на выезд за границу заплатил $ 1500, чтобы переплыть Тису

Мужчина, имея все необходимые бумаги для законного выезда за границу, посоветовавшись со «специалистами», решил переплыть реку Тису.

Источник фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники зафиксировали неординарный случай: украинец со всеми разрешениями на выезд за границу решил переплыть реку Тиса. К тому же, перед отправлением он заплатил переправщику немалую сумму денег. Об этом сообщил офицер Мукачевского пограничного отряда Олег Селезнев изданию "Украинская правда".

По его словам, пограничники часто сталкиваются со странными ситуациями, связанными с выездом или бегством за границу. Он привел один из таких случаев, когда украинец, имея все необходимые документы, решил переплыть реку Тиса.

"Со справкой об исключении с учета, с действительными официальными документами переходил реку (Тису - ред.). У него действительно право было пересечения законным путем. Все равно пошел по реке, еще и заплатил 1500 долларов. Документы все действительны, мы проверяли. Мы его оформили по статье 204-1 КУоАП", - пояснил пограничник.

После задержания мужчина все же выехал за границу, однако на этот раз уже в соответствии с законом.

По словам Селезнева, он советовался со "специалистами", которые предупредили, что его могут скрутить и мобилизовать в случае неправомерного пересечения границы.

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