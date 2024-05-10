Чи є у рф ресурси для наступу на Харків: відповідь очільника ЦПД при РНБО Коваленка

У ЦПД при РНБО розповіли про ситуацію на кордоні Харківщини.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО лейтенант Андрій Коваленко попередив громадян, що зараз буде багато вкидів з боку рф щодо ситуації на Харківщині.

За його словами, ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини, але Сили оборони контролюють ситуацію.

«Ці дії прогнозовані. Ресурси у ворога є до загострення в прикордонні, про що раніше говорили. Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі», — заявив Коваленко.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк заявляв, що у росіян справді є план можливого захоплення Харкова і Сум, але наразі невідомо, наскільки ці плани серйозні.

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