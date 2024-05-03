У рф є план захоплення Харкова і Сум, — командувач Сухопутних військ ЗСУ Павлюк

Олександр Павлюк наголосив, що наразі невідомо, наскільки ці плани ворога є серйозними.

Фото: armyinform.com.ua

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк заявив, що у росіян справді є план можливого захоплення Харкова і Сум, але наразі невідомо, наскільки ці плани серйозні. Про це він сказав в інтерв'ю The Times.

«Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні», - сказав він.

Павлюк наголосив, що головною метою ворога залишається знищення України як нації. За його словами, росіяни хочуть окупувати не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

«Але оскільки ми не давали їм такої можливості з 2022 року, ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, - це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області», - сказав командувач Сухопутних військ.

Раніше ми писали, що американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що окупанти намагаються використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України.

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