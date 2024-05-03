В рф есть план захвата Харькова и Сум, — командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк

Александр Павлюк подчеркнул, что пока неизвестно, насколько эти планы врага являются серьезными.

Фото: armyinform.com.ua

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк заявил, что у россиян действительно есть план возможного захвата двух Харькова и Сум, но пока неизвестно, насколько эти планы серьезны. Об этом он сказал в интервью The Times.

«Наши спецслужбы говорят, что у россиян действительно есть план взятия Харькова или Сум, но мы не знаем, насколько эти планы серьезны и способны ли они их реализовать теми силами, которые они располагают», - сказал он.

Павлюк подчеркнул, что главной целью врага остается уничтожение Украины как нации. По его словам, россияне хотят оккупировать не только Донецкую и Луганскую области, но и Запорожскую.

«Но поскольку мы не давали им такой возможности с 2022 года, мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области», - сказал командующий Сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что американский Институт изучения войны (ISW) считает, что оккупанты пытаются использовать угрозу наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы на более широкую линию фронта на востоке Украины.

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