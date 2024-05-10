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Країни ЄС посилять контроль за дотриманням санкцій проти рф, зокрема, візових вимог

14:17, 10 травня 2024
П'ять країн ЄС посилять та уніфікують контроль за дотриманням візових вимог щодо росії.
Країни ЄС посилять контроль за дотриманням санкцій проти рф, зокрема, візових вимог
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Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща підписали у Вільнюсі угоду про посилення контролю за дотриманням санкцій ЄС проти росії. Про це йдеться у матеріалі «Yle» за інформацією митниці Фінляндії.

Зазначається, що угода посилить та уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо росії, оскільки зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

«Підписавши угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій», – сказав генеральний директор фінської митниці Самі Ракшіт.

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